UFC 4 har tilsynelatende blitt lekket

EAs Play Live-begivenhet går av stabelen om en ukes tid, men allerede nå begynner nyhetene å lekke ut. Vi vet allerede at EA vil løfte sløret for en rekke nye sportstitler under begivenheten, og en av dem ser ut til å være et comeback for en av de seriene som ikke har hatt så stor suksess.

Gematsu har nemlig oppdaget at det nylig har blitt lastet opp et nytt spill til Sonys database ved navn "Magnum", og de har rotet rundt i kildefilene og funnet noe som ligner en offisiell logo til EA Sports UFC 4, et nytt kapittel i EAs kampspillserie basert på Ultimate Fighting Championship.

Trolig vil dette avsløres under EA Play Live. På bildet som ble funnet står det "Community Feedback Environment", som antyder at det snart blir mulig for noen utvalgte å teste spillet for å gi feedback til EA.