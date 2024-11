UFC-fighter Conor McGregor funnet skyldig i voldtekt i sivil rettssak

HQ

Conor McGregor, tidligere UFC-mester i fjærvekt og lettvekt og en av de best betalte idrettsutøverne noensinne, har blitt funnet skyldig i voldtekt. Etter en to uker lang rettssak har den sivile domstolen i Dublin dømt ham til å betale 250 000 dollar i erstatning til offeret.

Voldtekten skjedde i desember 2018 på et hotell i Dublin. Offeret, Nikita Hand, la frem nok bevis til å overbevise juryen, blant annet medisinske rapporter om skadene hun ble påført.

Offeret sier at McGregor tok kvelertak på henne etter at hun nektet å ha sex med UFC-fighteren. Legene sa at hun hadde "moderate til alvorlige" skader, ifølge RTÉ.

I første omgang avviste påtalemyndigheten å ta ut tiltale. McGregor ble deretter saksøkt i en sivil domstol av Handm, som sa at hun håper saken vil oppmuntre andre ofre for overgrep til å søke rettferdighet.

Til tross for at McGregor ble dømt til å betale 250 000 euro i generell erstatning, inkludert økonomisk erstatning etter at hun ikke var i stand til å jobbe på grunn av posttraumer. Juryen tilkjente ikke skjerpet erstatning eller oppreisning.

Dommeren mener også at en annen hendelse som skjedde i juni 2024, da maskerte menn brøt seg inn i Hånds hjem og knivstakk partneren hennes, ikke er relatert til hendelsen.