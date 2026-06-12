Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

UFC Freedom 250: Klokkeslett i Europa og hvordan du kan se arrangementet i Det hvite hus med Topuria og Gaethje direkte

Ilia Topuria forsvarer sitt verdensmesterskap i lettvekt i Det hvite hus, foran Donald Trump.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

UFC-arrangementet i Det hvite hus, kalt UFC Freedom 250, for å feire 250 år siden USAs uavhengighet, og som også sammenfaller med Donald Trumps 80-årsdag, finner sted denne søndagen, 14. juni, i en spesialbygd arena i hagene foran Det hvite hus, og med et offisielt UFC-verdensmesterskap i lettvekt på spill: Ilia Topuria skal forsvare beltet sitt mot Justin Gaethje.

Hvilken tid er UFC-arrangementet i Det hvite hus i Europa?

Arrangementet starter kl. 20.00 Eastern Time, lokal tid i Washington DC. Det betyr at det ikke starter før mandag etter europeisk tid. UFC Freedom 250 starter kl. 02.00 CEST (sommertid i Sentral-Europa), kl. 01.00 BST i Storbritannia mandag 15. juni.

Alle kamper i UFC Freedom 250-arrangementet

Husk at Topuria vs. Gaethje, som hovedkampen, vil finne sted noen timer etter at arrangementet starter, som har følgende kamper:


  • Lettvektstittelen: Ilia Topuria mot Justin Gaethje

  • Interim-tungvektstittelen: Alex Pereira mot Ciryl Gane

  • Bantamvekt: Sean O'Malley mot Aiemann Zahabi

  • Tungvekt: Josh Hokit mot Derrick Lewis

  • Lettvekt: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

  • Mellomvekt: Bo Nickal mot Kyle Daukaus

  • Fjærvekt: Diego Lopes mot Steve Garcia

Hvor kan du se UFC Freedom 250 på søndag/mandag

Arrangementet vil bli direktesendt på flere kanaler over hele Europa. Her er en liste over kringkastere for UFC Freedom 250 med Ilia Topuria og Justin Gaethje :


  • Frankrike: RMC Sport

  • Sveits: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass

  • Tyskland: DAZN

  • Østerrike: DAZN

  • Italia: HBO Max

  • Nederland: HBO Max

  • Spania: HBO Max

  • Tsjekkia: Nova

  • Slovakia: Nova

  • Danmark: Viaplay

  • Norge: Viaplay

  • Sverige: Viaplay

  • Finland: Viaplay

  • Island: Viaplay

  • Storbritannia: TNT Sports

  • Irland: TNT Sports

  • Balkan: Arena Fight TV

Alternativt kan du også få tilgang til dette og andre UFC-arrangementer med UFC Fight Pass, selv om det avhenger av regionen.

Vil du se UFC Freedom 250 med Ilia Topuria mot Justin Gaethje?

UFC Freedom 250: Klokkeslett i Europa og hvordan du kan se arrangementet i Det hvite hus med Topuria og Gaethje direkte

Dette innlegget er kategorisert under:

SportUFCIlia Topuria


Loading next content