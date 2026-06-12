UFC Freedom 250: Klokkeslett i Europa og hvordan du kan se arrangementet i Det hvite hus med Topuria og Gaethje direkte
Ilia Topuria forsvarer sitt verdensmesterskap i lettvekt i Det hvite hus, foran Donald Trump.
UFC-arrangementet i Det hvite hus, kalt UFC Freedom 250, for å feire 250 år siden USAs uavhengighet, og som også sammenfaller med Donald Trumps 80-årsdag, finner sted denne søndagen, 14. juni, i en spesialbygd arena i hagene foran Det hvite hus, og med et offisielt UFC-verdensmesterskap i lettvekt på spill: Ilia Topuria skal forsvare beltet sitt mot Justin Gaethje.
Hvilken tid er UFC-arrangementet i Det hvite hus i Europa?
Arrangementet starter kl. 20.00 Eastern Time, lokal tid i Washington DC. Det betyr at det ikke starter før mandag etter europeisk tid. UFC Freedom 250 starter kl. 02.00 CEST (sommertid i Sentral-Europa), kl. 01.00 BST i Storbritannia mandag 15. juni.
Alle kamper i UFC Freedom 250-arrangementet
Husk at Topuria vs. Gaethje, som hovedkampen, vil finne sted noen timer etter at arrangementet starter, som har følgende kamper:
- Lettvektstittelen: Ilia Topuria mot Justin Gaethje
- Interim-tungvektstittelen: Alex Pereira mot Ciryl Gane
- Bantamvekt: Sean O'Malley mot Aiemann Zahabi
- Tungvekt: Josh Hokit mot Derrick Lewis
- Lettvekt: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
- Mellomvekt: Bo Nickal mot Kyle Daukaus
- Fjærvekt: Diego Lopes mot Steve Garcia
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Hvor kan du se UFC Freedom 250 på søndag/mandag
Arrangementet vil bli direktesendt på flere kanaler over hele Europa. Her er en liste over kringkastere for UFC Freedom 250 med Ilia Topuria og Justin Gaethje :
- Frankrike: RMC Sport
- Sveits: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass
- Tyskland: DAZN
- Østerrike: DAZN
- Italia: HBO Max
- Nederland: HBO Max
- Spania: HBO Max
- Tsjekkia: Nova
- Slovakia: Nova
- Danmark: Viaplay
- Norge: Viaplay
- Sverige: Viaplay
- Finland: Viaplay
- Island: Viaplay
- Storbritannia: TNT Sports
- Irland: TNT Sports
- Balkan: Arena Fight TV
Alternativt kan du også få tilgang til dette og andre UFC-arrangementer med UFC Fight Pass, selv om det avhenger av regionen.
Vil du se UFC Freedom 250 med Ilia Topuria mot Justin Gaethje?