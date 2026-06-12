UFC Freedom 250: Klokkeslett i Europa og hvordan du kan se arrangementet i Det hvite hus med Topuria og Gaethje direkte

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UFC-arrangementet i Det hvite hus, kalt UFC Freedom 250, for å feire 250 år siden USAs uavhengighet, og som også sammenfaller med Donald Trumps 80-årsdag, finner sted denne søndagen, 14. juni, i en spesialbygd arena i hagene foran Det hvite hus, og med et offisielt UFC-verdensmesterskap i lettvekt på spill: Ilia Topuria skal forsvare beltet sitt mot Justin Gaethje.

Hvilken tid er UFC-arrangementet i Det hvite hus i Europa?

Arrangementet starter kl. 20.00 Eastern Time, lokal tid i Washington DC. Det betyr at det ikke starter før mandag etter europeisk tid. UFC Freedom 250 starter kl. 02.00 CEST (sommertid i Sentral-Europa), kl. 01.00 BST i Storbritannia mandag 15. juni.

Alle kamper i UFC Freedom 250-arrangementet

Husk at Topuria vs. Gaethje, som hovedkampen, vil finne sted noen timer etter at arrangementet starter, som har følgende kamper:



Lettvektstittelen: Ilia Topuria mot Justin Gaethje



Interim-tungvektstittelen: Alex Pereira mot Ciryl Gane



Bantamvekt: Sean O'Malley mot Aiemann Zahabi



Tungvekt: Josh Hokit mot Derrick Lewis



Lettvekt: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler



Mellomvekt: Bo Nickal mot Kyle Daukaus



Fjærvekt: Diego Lopes mot Steve Garcia





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Hvor kan du se UFC Freedom 250 på søndag/mandag

Arrangementet vil bli direktesendt på flere kanaler over hele Europa. Her er en liste over kringkastere for UFC Freedom 250 med Ilia Topuria og Justin Gaethje :



Frankrike: RMC Sport



Sveits: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass



Tyskland: DAZN



Østerrike: DAZN



Italia: HBO Max



Nederland: HBO Max



Spania: HBO Max



Tsjekkia: Nova



Slovakia: Nova



Danmark: Viaplay



Norge: Viaplay



Sverige: Viaplay



Finland: Viaplay



Island: Viaplay



Storbritannia: TNT Sports



Irland: TNT Sports



Balkan: Arena Fight TV



Alternativt kan du også få tilgang til dette og andre UFC-arrangementer med UFC Fight Pass, selv om det avhenger av regionen.

Vil du se UFC Freedom 250 med Ilia Topuria mot Justin Gaethje?