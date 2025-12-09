UFC-sjef Dana White tar æren for nedleggelsen av piratkopieringsplattformen Streameast

HQ

UFC-sjef Dana White har tatt æren for å ha stengt Streameast, en av de største strømmetjenestene for piratkopiering, som brukes av millioner av mennesker til å se sport direkte ulovlig. Plattformen ble tatt ned i september, og to menn ble arrestert i Egypt mistenkt for brudd på opphavsretten. Lokale myndigheter beslagla også bærbare datamaskiner og hundretusener av euro i kryptovaluta.

I podcasten Sundae Conversation med Caleb Pressley ble White spurt om han hadde stengt Streameast. UFC-sjefen svarte at "Jeg kuttet ned mange streamere, ja, det er en av mine favoritt ting å gjøre. Vi tok det på alvor og gikk etter folk", og bekreftet at han samarbeidet med lokale myndigheter for å spore opp og stenge plattformen.

White har lenge tatt til orde for strengere tiltak mot piratkopiering. Streameast-skaperne ba en gang White om å betale utøverne sine mer, mens White ofte har tatt til orde for å heve prisene for UFC, på pay-per-view-basis, som en måte å redusere tapene forårsaket av piratkopiering. "Folk som stjeler, stjeler for oss og dem. Og hva skjer med folk som stjeler? Du blir f**king smadret, og du går i fengsel, og jeg sørger for at vi får deg", sa White til GQ tilbake i 2022, med henvisning til fighters lønnssjekker (via Dexerto).