UFC tilkalte FBI etter mistanke om bettingskandale med en rigget kamp

HQ

UFC-president Dana White sa at de ringte FBI på grunn av mistanke om betting under en MMA-kamp i Las Vegas 1. november, UFC Fight Night 263, mellom Yadier del Valle og Isaac Dulgarian. Kampen ble avsluttet etter 3:42 minutter etter 1. runde, hvor den mer erfarne Dulgarian overraskende ble beseiret av underdog Yadier del Valle via submission (rear-naked choke).

To dager etter kampen frigjorde UFC Dulgarian, da de fant "uvanlig spillaktivitet" bare timer før kampen, da BestFightOdds.com viste at spillene på Dulgarian som favoritt plutselig hadde falt fra -250 til -154.

"Vår bettingintegritetspartner, IC360, overvåker spill på alle UFC-arrangementer og gjennomfører en grundig gjennomgang av fakta rundt Dulgarian vs. del Valle-kampen lørdag 1. november", sier UFC i en uttalelse. "Vi tar disse påstandene svært alvorlig, og sammen med helsen og sikkerheten til våre fightere, er ingenting viktigere enn integriteten til sporten vår".

UFC-president Dana White sa til TMZ (via BBC) at de ringte FBI etter å ha blitt varslet av IC360 om det store antallet veddemål som ble plassert på kampen, og mistenkte at det var en rigget kamp. White fortalte at de spurte Dulgarian og advokaten hans direkte om de "merkelige veddemålene som foregikk i kampen din", og Dulgarian nektet for at han "skyldte penger" eller at han var skadet, og viste bitterhet etter kampen ("Jeg skal drepe denne fyren", sa han).

Mange eksperter har observert hvordan Dulgarian "presterte dårlig og viste tvilsomt forsvar", noe som øker mistanken om at Dulgarian rigget sitt eget nederlag for å tjene penger på veddemål.