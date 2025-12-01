UFCs tungvektsmester Tom Aspinall legger ut medisinsk rapport om en sjelden tilstand på begge øynene

HQ

UFCs tungvektsmester Tom Aspinall har avslørt at han lider av en medisinsk tilstand på begge øynene, etter kampen den 25. oktober, da rivalen Ciryl Gane ved et uhell stakk ham i øynene. Den 32 år gamle engelskmannen ba om at kampen ble stoppet, og han beholdt sitt tungvektsbelte, da kampen, som var et tittelforsvar, ble erklært no-contest.

I ettertid har enkelte hevdet at han iscenesatte skaden. For å stoppe haterne la Aspinall ut den fullstendige medisinske rapporten på Instagram, sammen med noen "memes", der han takket fansen for støtten ... og viste langfingeren til haterne.

Ifølge den medisinske rapporten ble Aspinall diagnostisert med et "signifikant traumatisk bilateralt Browns syndrom", som forårsaker vedvarende diplopi (dobbeltsyn) og markert perifert synsfeltutfall. De medisinske testene viser også et minimalt forskjøvet brudd i høyre mediale orbitalvegg og forstyrrelse av den øvre skrå sene-trochlearmekanismen.

Med enklere ord råder legene Aspinall til ikke å slåss før dobbeltsynet er helt borte, og ikke kjøre bil før symptomene har stabilisert seg. Avhengig av den kliniske utviklingen, kan det hende at han må gjennomgå periokulære steoridinjeksjoner eller kirurgiske inngrep for å håndtere vedvarende nedsatt motilitet hvis symptomene ikke forsvinner.

"Kommer for å ta hevn på den store juksemakeren", skrev Aspinall på Instagram.