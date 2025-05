UFL får ny spilloppdatering 29. mai og en PC-demo på Steam Next Fest

HQ

UFLFotballspillet Strikerz Inc. ble utgitt i desember 2024, som et gratis alternativ til EA Sports FC, og får en ny oppdatering 29. mai med forbedret spillmekanikk, forbedret Ai og nye stadioner. Men enda viktigere for PC-fans, PC-versjonen vil ha en spillbar demo på Steam Next Fest, mellom 9. og 16. juni.

PC-versjonen, som vil ha dedikerte tastatur- og musekontroller og anti-cheat-funksjoner, lanseres en gang i år, men spillere vil kunne prøve det og gi tilbakemelding til Strikerz med demoen som kan spilles mellom 9. juni og 16. juni.

"Vi forstår at millioner av spillere over hele verden venter, og vi er fullt klar over ansvaret som følger med dette. Den kommende PC-demo-testen er spesielt viktig for oss - tilbakemeldingene fra vårt community vil være uvurderlige for å gjøre spillet bedre. Etter testen vil vi ferdigstille forbedringer og perfeksjonere opplevelsen, slik at vi kan levere det spillet spillerne fortjener", sier Eugene Nashilov, administrerende direktør i Strikerz.

Du kan sjekke systemkravene her, men de sier at "kort sagt anbefales en gaming-PC".

Ny UFL oppdatering

Det er også nyheter for nåværende UFL -spillere på PS5 og Xbox Series X|S: en ny oppdatering lanseres 29. mai, v. 0.64, med spill- og innholdsforbedringer basert på innspill fra spillerne, inkludert "en betydelig oppgradering av den offensive mekanikken, noe som gjør angrepene mer dynamiske og givende", utholdenhetsjusteringer for over 600 spillere i spillet for bedre å gjenspeile realistisk utmattelsesatferd og smartere reaksjoner og beslutningstaking for AI-en.

Når det gjelder innhold, er to nye stadioner lagt til, Bridge Meadow og Alphamega Stadium. Et nytt Dragonborn Team Pass vil bli lagt til, og to hudpakker vil være i salg 5. juni og 12. juli.