Unsealed: The Mare vil skremme oss grundig i mars

Et av de mer interessante skrekkspillene som kommer ut denne våren er Unsealed: The Mare, utviklet av Gamhalla, et studio som holder til i Luleå (langt oppe i Nord-Sverige). De håper å skremme oss grundig med psykologisk skrekk og en mørk emosjonell historie, der vi, i rollen som Vera, må navigere mellom drømmer og minner. Premisset beskrives som følger:

HQ

"Du spiller som Vera, fanget mellom drømmer og minner, på leting etter det som burde ha vært glemt. Etter hvert som fragmenter av familiens tragedie dukker opp til overflaten, forgifter de sinnet ditt og fletter seg sammen med minnene dine, og forvrenger drømmen til noe stadig mer forferdelig. I dette marerittet føles alt forbundet - bundet sammen av skyld, sorg og noe langt mørkere du ennå ikke kan begripe.

Det som begynner som en søken etter svar, blir langsomt en kamp mot et mareritt formet av minner, savn og noe langt mer personlig."

Gamhalla ønsker å skremme vettet av oss uten å ty til blod og gørr, men satser i stedet på uhyggelig paranormal aktivitet. Nå har vi fått en ny trailer med mye gameplay og scener som viser at utviklerne ser ut til å ha latt seg inspirere av Hideo Kojimas tolv år gamle skrekkdemo P.T. - og det kan man jo ikke få dårligere inspirasjon fra. Vi får også vite at det har premiere 10. mars til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.