Ugo Humbert kritiseres for sin respektløse oppførsel mot Karen Khachanov i Paris Masters

Ugo Humbert slo Karen Khachanov i semifinalen i Paris Masters 1000 forrige lørdag. Kampen endte 6-7(6), 6-4, 6-3, et stort comeback for den franske spilleren, men påvirket av Khachanovs skade, som ikke tillot ham å slå tilbake.

I begynnelsen av det tredje settet begynte Khachanov å føle ubehag. Han ble sett synlig i smerte og falt noen ganger på gulvet, og Humbert brukte det til sin fordel. Kontroversen kommer fra de overstrømmende feiringene Humbert gjorde hver gang han fikk et poeng, hoppet, løftet nevene og ansporet det parisiske publikummet, foran en rival som ikke fysisk kunne fortsette.

Rett etter kampslutt tok de to spillerne hverandre i hånden, men Khachanov irettesatte Humbert. Han sa at han burde være mer respektfull. Senere sa han i et intervju at han ville gratulere Humbert "når han oppfører seg som en normal person".

"Jeg har ikke noe problem med å feire. Du kan feire med publikum etterpå, ikke noe problem. Skader er en del av spillet, det sier jeg ikke. Men å feire når én mann ligger i bakken? Vi får se neste gang."

Khachanov sa også at han ikke feiret da han så at rivalen, Grigor, var skadet, og det var ikke engang en skade, han var bare utslitt, som han senere fortalte ham.

Humbert hadde tidligere slått Carlos Alcaraz, men måtte senere bukke under for Alexander Zverev i en rask finale på søndag.