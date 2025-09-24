Ugreen Nexode Retractable

Det finnes bokstavelig talt tusenvis av powerbanks du kan kjøpe, og selv om det finnes premiummerker som naturligvis tilbyr økt pålitelighet, byggekvalitet og lignende, støter jeg sjokkerende ofte på venner, bekjente og familie som utelukkende har gått etter antall mAh og den laveste prisen noensinne.

Men hvis du likevel ønsker å bruke noen ekstra kroner på en powerbank som kommer fra et respektert merke, har Ugreen levert førsteklasses maskinvare mange, mange ganger, og den nyeste Nexode powerbanken er ikke bare kraftig, den har også et ess i ermet.

Nexode er faktisk en hel serie som alle bærer preg av denne nye ideen, og la oss få det av veien først. I stedet for at du selv må supplere USB-C-kabelen, nettopp fordi den ellers er ubrukelig når den bærbare datamaskinen, smarttelefonen eller Switch 2 går tom for strøm, er den innebygd her. Vi har sett det før, men denne er "uttrekkbar". Den enkleste parallellen å trekke er gammeldagse støvsugersnorer, der du kan trekke en sterk USB-C-kabel ut av toppen, og hvis du drar litt i den, flyr den på plass igjen, og "dokker" magnetisk også.

Det er en utrolig smart og innovativ løsning på et ganske sentralt problem, og vi tar alltid av oss hatten for produkter som reduserer antall dingser du må bære rundt på. Kabelen er 70 centimeter lang, noe som ikke er så verst, alt tatt i betraktning.

Selve powerbanken har en slående likhet med Ankers nyeste modeller, men hvem som har "hentet inspirasjon" fra hvem vet jeg rett og slett ikke. Det er et fint lite LCD-panel som gir deg full oversikt over hvor mye strøm som er igjen, og hvor mange watt som flyr ut av de totalt tre veiene, der den ene er kabelen, de to andre er USB-C og USB-A.

Kapasiteten er 20 000 mAh, og det er faktisk det sentrale problemet her, for det virker litt lavt. Sandberg lager en med 50 000 mAh, og selv om den også veier 1,1 kilo i stedet for 550 gram, virker ikke størrelsen så mye annerledes. Med andre ord; Ugreen kunne ha pakket litt mer her.

Ellers er dette virkelig pålitelig design og utførelse. Kabelen kan levere 100 W, noe som er like raskt som de fleste enheter vil lade uansett, og USB-C-porten kan levere 65 W samtidig, så her er det virkelig fart i sakene. Ugreen tar også 89,99 euro for den, noe som jeg vet er mer enn mange vil betale for en powerbank, men da får du også design, byggekvalitet, to års produktgaranti og en smart kabel.

