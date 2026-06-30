«UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station ». Ja, det er det den heter. På en måte er det «bare» en Thunderbolt 5-dokk, du vet, som de vi har anmeldt tidligere, men UGREEN mener det er nødvendig å gi den to forskjellige navn som begge ender på «dok».

HQ

Når det er sagt, ligger det faktisk et ganske profesjonelt stykke utstyr bak dette virkelig sprø navnet. Ok, med en dokkingstasjon handler det stort sett om hastigheter og utvalg av porter, så la oss begynne der. Denne lille firkantede boksen har to kortlesere, TF og SD 4.0, tre 10 Gbps USB-C-porter, en 3,5-millimeter kombokontakt og delt lyd på baksiden, tre 10 Gbps USB-A-porter, 2,5 G Ethernet, DisplayPort 2.1, to Thunderbolt 5-porter og en Thunderbolt 5-oppstrømsport for enheten som kobles til. Det finnes også et NVMe PCIe Gen 4-spor som kan romme opptil 8 TB dedikert lagringsutvidelse.

Tanken er selvfølgelig å koble til en bærbar PC, som lades med 140 W fra 240 W-strømforsyningen, noe som også er mer enn nok til hurtiglading på tvers av ulike merker. Det eneste du vil merke at mangler, er HDMI, noe som åpenbart er en ulempe hvis HDMI spiller en avgjørende rolle i oppsettet ditt.

Enheten er innkapslet i en sink-aluminiumslegering og har perforerte sider for passiv kjøling, samt en temperaturstyrt vifte. Dette betyr at den ser litt ut som en skikkelig mini-PC snarere enn en Thunderbolt-dokk, og det er absolutt et kompliment. Den ser ut som den skal og yter deretter.

Dette er en annonse:

Selvfølgelig er det noen mindre problemer å påpeke her. Vi koblet til en M.2-stasjon som i teorien burde yte nær 6000 MB/s, men vi målte omtrent halvparten av det, noe som sannsynligvis skyldes den interne båndbredden. I tillegg kan man hevde at 2,5 GbE Ethernet er litt på den trege siden, og at man burde forvente 10 GbE i en flaggskip-enhet som denne. Og så er det den manglende HDMI-porten.

Det er nok til å ødelegge opplevelsen litt. Revodok Maxidok 17-i-1 ser ut som en dokkingstasjon som har alt, men det har den ikke, til tross for at den koster hele 420 pund. Det er imidlertid ikke nok til å gjøre denne dokkingstasjonen uanbefalelig. Hvis du er villig til å ofre HDMI og akseptere litt lavere Ethernet-hastigheter, får du et ganske kraftig kraftverk som forvandler en bærbar PC til en stasjonær PC med overveldende utvidet funksjonalitet.