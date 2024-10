Uhørte kassetter fra Jimi Hendrix forventes å innbringe hundretusener på auksjon

HQ

Jimi Hendrix' uhørte kassetter skal auksjoneres bort neste måned. Båndene stammer fra 1968 og ble hentet fra kontoret til Hendrix' manager Mike Jeffery i 1973. Hans assistent selger dem nå videre.

Ifølge Sky News er demoene versjoner av Up From The Skies, Ain't No Telling, Little Miss Lover og Stone Free. De varer i rundt syv minutter. Auksjonarius Propstore sier at dette vil gi fansen muligheten til å lytte til sanger bare de har tilgang til.

Demoene forventes å innbringe hundretusener av pund hver på auksjon. I tillegg til dem er andre gjenstander fra Hendrix til salgs, inkludert lønnsslipper for artisten og bandmedlemmene hans, turnéplaner og andre dokumenter. Ikke fullt så spennende som den ekstra musikken, men hvis du er en seriøs samler, bør du holde øynene åpne.

Dette er en annonse: