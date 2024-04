UK Charts: Snow Park: Snow Day debuterer på tredjeplass

HQ

Tallene for forrige ukes britiske box-lister har blitt offentliggjort, og det er South Park: Snow Day som er den største nykommeren, med en tredjeplass. Spin-offen har oppnådd denne solide debuten til tross for at den har fått en kjølig mottakelse av kritikerne (du kan lese vår 4/10-anmeldelse her).

På toppen av listen ligger EA Sports FC 24, som solgte 34 % av eksemplarene på PS5. Dragon's Dogma II har falt ned til femteplass på listen etter å ha ligget på andreplass forrige uke, og Princess Peach: Showtime! har falt én plass til tredjeplass.

Du kan ta en titt på topp 10-listen nedenfor:



EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

South Park: Snow Day

Princess Peach: Showtime!

Dragon's Dogma II

Mario Kart 8 Deluxe

Helldivers II

Prince of Persia: The Lost Crown

It Takes Two

Super Mario Bros. Wonder



Takk, Nintendo Life.