UK CMA har blokkert Microsofts Activision Blizzard-avtale - Hva skjer nå?

Tidligere i dag så det ut som om Microsofts gigantiske avtale om å kjøpe Activision Blizzard og alle eiendommene knyttet til den var i ferd med å gå gjennom. Etter at den britiske CMA og europeiske reguleringsorganer så ut til å slappe av bekymringene for avtalen, virket det som om dette ville gi det grønne teamet den ekstra ildkraften de trengte for endelig å få slutt på FTCs blokkering av avtalen. Så, omtrent to timer senere, eksploderte alt i ansiktene våre, da den britiske CMA bestemte seg for å snu bordet og blokkere avtalen.

Vi dekket blokkeringen av oppkjøpet i et nylig nyhetsinnlegg, men kjernen i det er at CMA holder fast i sin tro på at Microsoft som kjøper Activision Blizzard vil forstyrre konkurransen innen skyspill og gi Xbox en fordel i forhold til andre plattformer. Dette er selv etter at Microsoft lovet å bringe spill som Call of Duty til andre plattformer i opptil et tiår. CMA tror heller ikke at disse problemene bare kan løses ved at Microsoft selger Call of Duty IP, men beholder resten av Activision Blizzard.

Dette er ganske uventet, for å si det enkelt. Mange av Microsofts planer kjørte på det britiske CMA-sidesporet til fordel for avtalen. Det ville ha bevist at organets tidligere bekymringer var ubegrunnet, noe som igjen kunne ha blitt brukt mot FTCs søksmål som blokkerte avtalen. Vi er imidlertid der vi er nå. Den britiske CMA har blokkert oppkjøpet, og Microsoft vil derfor ikke nå den fristen sommeren 2023 for å få avtalen pakket inn i en pen liten pakke. Så da blir spørsmålet hva som skjer videre?

Vel, for Microsoft er det tilbake til tegnebrettet. Xbox-plattformens eier har allerede sagt at den har til hensikt å anke avgjørelsen, men dette vil innebære en ny rettssak, som kan ta oss langt inn i 2024 før avtalen er fullført hvis den kan være. Dette vil bety mye mer av det vi allerede har sett det siste året eller så. Regulerende organer vil ta opp sine bekymringer over skyspill, eksklusivitet og mer, og Microsoft vil prøve å stenge dem ned hver gang. Tatt i betraktning fokuset på cloud gaming innenfor CMAs blokkering, vil vi imidlertid sannsynligvis se at problemet vil stå i sentrum i det minste en stund. Ikke forvent at Microsoft er i nærheten av å gi opp Activision Blizzard-oppkjøpet også. Det er veldig tydelig at det har til hensikt å kjempe til den bitre enden for å få tak i Call of Duty, Overwatch, og Diablo utgiver.

Når vi lukter blod i vannet, kan vi også forestille oss at Sony vil doble innsatsen for å bevise hvorfor avtalen ikke skal gå gjennom. Selv om det kan ha virket som om Sonys rop om at Microsoft får dominans i spillmarkedet kan ha falt for døve ører for sent, er det klart at PlayStation-eierens innsats i det minste delvis har støttet saken mot avtalen. Hvis Microsoft er engelen på et reguleringsorgans skulder og forteller at avtalen bare kan være bra for spillere, er Sony djevelen på den andre skulderen og sprer fortellingen om at Xbox vil dominere spillverdenen for godt hvis den får tak i Activision Blizzard.

For Sony, Microsoft og de involverte reguleringsorganene fortsetter den juridiske kampen, selv om den utkjempes med et mer presist fokus på skyspill denne gangen. Hva betyr alt dette for oss vanlige forbrukere? Vel, på grunnnivå, ikke mye. Eventuelle prosjekter som Microsoft hadde planlagt etter at oppkjøpet gikk gjennom, vil sannsynligvis bli satt på vent, men vi er vant til alle slags forsinkelser i spill akkurat nå, så det gjør egentlig ikke mye konkret forskjell. Hvis noe, kan ting se litt dystrere ut nå som vi vet at avtalen ikke går gjennom, i det minste på en god stund. Dette er spesielt tilfelle hvis du er en Nintendo-fan, for eksempel, som gledet seg til å få Call of Duty spill på konsollen din i årene som kommer. Hvis du er en spiller som var en fan av avtalen, vil denne nyheten sannsynligvis være litt skuffende, men i det minste for nå er det sannsynligvis best å holde hodet kaldt. Denne avgjørelsen er uventet, og setter en enorm stor nøkkel i verkene, men det er ikke slutten på avtalen på noen måte, og vi kan forvente at bare en lengre juridisk kamp skal utfolde seg nå.