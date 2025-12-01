UK MCM Comic Con-datoer for 2026 bekreftet, med planlagte arrangementer i Birmingham og London

HQ

Den siste MCM Comic Con som skal finne sted i Storbritannia i 2025, fant sted i helgen, da MCM Comic Con Birmingham fant sted og brakte alle slags personer til landets nest største by. Nå som vi er i desember og ser inn i det nye året, hva er planene for 2026-arrangementene?

Det har arrangøren ReedPop nå bekreftet, og har delt de nøyaktige datoene for de tre arrangementene som skal finne sted. Det første vil finne sted i mai, det andre i august og det siste i oktober, med det første og siste planlagt i London og det andre i Birmingham.

Datoene for MCM Comic Con i Storbritannia i 2026 er som følger:



22. - 24. mai 2026 på ExCel London



7. - 9. august 2026 på NEC Birmingham



23. - 25. oktober 2026 på ExCel London



Den viktigste endringen her er at den Birmingham-baserte messen flytter fra sitt typiske november-arrangement til en ny sommerdato, noe som forhåpentligvis betyr at deltakerne får bedre vær enn vi ofte ser i Midlands i slutten av november... Ellers kan du nå sikre deg billetter til mai-arrangementet ved å gå inn her, mens de andre åpner på et senere tidspunkt.