Ukraina angriper Krim-broen igjen i en undervannsoperasjon

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas sikkerhetstjenester sier at de har gjennomført nok en hemmelig operasjon mot Krim-broen på tirsdag, denne gangen ved hjelp av en undervannsdrone for å ramme broens støtter.

Du er kanskje interessert i :



Eksplosjonen, som skal ha vært planlagt over flere måneder, ser ut til å ha forstyrret trafikken og tvunget frem en midlertidig stenging av ruten. Russiske myndigheter har ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men regjeringsvennlige kilder bekreftet at et angrep hadde funnet sted.