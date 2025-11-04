Ukraina angriper russisk petrokjemianlegg i Basjkortostan med droneangrep, ifølge Moskva

HQ

Et ukrainsk droneangrep ødela det petrokjemiske anlegget Sterlitamak dypt inne i den russiske Basjkortostan-regionen, opplyste regionale myndigheter tirsdag, og markerte dermed et av Kievs mest fjerntliggende angrep siden krigsutbruddet.

Nattens angrep forårsaket en delvis kollaps av et vannbehandlingsanlegg ved anlegget, som ligger omtrent 1 500 km fra den ukrainske grensen i Uralfjellene, men det var ingen personskader blant de fem arbeiderne på stedet, ifølge byadministrasjonen.

Basjkortostans regionale leder Radij Khabirov sa at driften ved anlegget fortsatte uten avbrudd, og at begge dronene ble ødelagt.

Russland rapporterer om nedskyting av totalt 85 droner

I sin daglige oppdatering sa det russiske forsvarsdepartementet at luftforsvaret skjøt ned 83 flere droner i syv andre regioner i løpet av natten, i tillegg til de to som ble avskjært over Basjkortostan.

Det har ikke kommet noen umiddelbar kommentar fra Kiev, men ukrainske styrker har i det siste intensivert angrepene med langtrekkende droner og missiler mot russiske oljeraffinerier, depoter og logistikknutepunkter som støtter Moskvas krigsinnsats.

Mens Russland stempler angrepene som terrorhandlinger, insisterer Ukraina på at de er legitime selvforsvarshandlinger i krigen som begynte med Russlands fullskalainvasjon i februar 2022.