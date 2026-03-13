Ukraina åpner data fra slagmarken for å trene opp alliertes AI-systemer

HQ

Ukraina har åpnet for tilgang til slagmarkdata for allierte land og selskaper for å bidra til å trene opp kunstig intelligens-systemer som brukes i droner, sa forsvarsminister Mykhailo Fedorov torsdag.

Initiativet gjør det mulig for partnere å trene opp AI-modeller ved hjelp av store datasett som er samlet inn under krigen mot Russland, inkludert millioner av annoterte bilder og videoer fra kampdroneoppdrag.

Ifølge denne nyheten som qwe nettopp har mottatt, håper Kiev at samarbeidet vil fremskynde utviklingen av autonome systemer som er i stand til å identifisere mål og analysere forholdene på slagmarken.

Som Mykhailo Fedorov uttaler på Telegram:

I dag har Ukraina et unikt utvalg av slagmarkdata som ikke finnes noe annet sted i verden. Dette inkluderer millioner av annoterte bilder som er samlet inn under titusenvis av kampflyvninger. Vi er klare til å samarbeide med partnere om felles analyser, modelltrening og utvikling av nye teknologiske løsninger. For å bekjempe fiendtlige angrepsdroner er det i ferd med å bli opprettet tropper med droneavskjærere i avdelinger av det ukrainske forsvaret.