Ukraina åpner for våpeneksport for å tjene penger på innovasjon på slagmarken: 10 våpensentre over hele Europa

Ukraina åpner for eksport av innenlandsk produserte våpen i et forsøk på å omsette krigstidens innovasjon til sårt tiltrengte inntekter, sa president Volodymyr Zelenskij søndag. Etter fire år med krig med Russland har Ukrainas forsvarssektor ekspandert raskt, med mer enn 1000 våpen- og militærutstyrsprodusenter som nå opererer i landet, de fleste av dem private firmaer som har startet opp etter invasjonen i 2022. Beslutningen markerer et skifte fra tidligere restriksjoner som begrenset eksporten for å prioritere innenlandske behov.

Zelenskij sa at Ukraina planlegger å åpne 10 våpeneksportsentre over hele Europa i 2026, der kampdroner forventes å bli et flaggskipsprodukt. De allierte har vist stor interesse for Ukrainas slagmarkstestede teknologi og operative erfaring, særlig ettersom europeiske land øker forsvarsutgiftene etter flere tiår med underinvesteringer. Ukrainske produsenter hevder at eksporttilgang vil hjelpe dem med å skalere produksjonen og finansiere ytterligere innovasjon, ettersom sektoren har vokst raskere enn myndighetenes evne til å kjøpe produksjonen.

Representanter for industrien sier at den internasjonale etterspørselen er størst etter droner og systemer for elektronisk krigføring, inkludert droner til sjøs, UAV-er som brukes til bombing og avlytting, og fiberoptisk kontrollerte droner som ikke kan forstyrres. Droner har forandret konflikten siden 2022 og står nå for de fleste angrepene mot fiendtlige mål, noe som har endret krigføringen i frontlinjen. For Kiev er eksport av denne ekspertisen både en økonomisk mulighet og en måte å knytte tettere militære bånd til sine partnere på, selv om krigen fortsetter...