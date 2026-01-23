Ukraina arresterer to russiske spioner som inspiserer skadene etter Oreshnik-missilet

HQ

Ukraina sier at de har arrestert to russiske spioner som var involvert i å vurdere skadene etter Moskvas Oreshnik-angrep i Lviv. Arrestasjonene ble kunngjort torsdag av Ukrainas sikkerhetstjeneste, SBU.

De mistenkte er en 64 år gammel mann fra Mukachevo i det sørvestlige Ukraina og hans 22 år gamle arbeidsløse nabo fra samme region. Ukrainske myndigheter sier at begge jobbet for Russlands militære etterretningstjeneste, GRU.

Russiske Oreshnik-missiler på en traktorhenger. Slik ser Oreshnik-missilsystemet ut // Shutterstock

Ifølge SBU reiste den yngre mannen til Lviv kort tid etter rakettangrepet 9. januar, tok bilder av skadede steder og registrerte koordinater på Google Maps. Den eldre mannen, som oppholdt seg i Mukatsjevo, samlet inn informasjonen og ga den videre til russiske håndlangere.

Ukrainsk etterretning sa at 64-åringen hadde blitt rekruttert på avstand, og at dataene var ment for russiske psykologiske operasjoner og planlegging av fremtidige angrep i regionen. Begge mennene ble arrestert samtidig, den ene hjemme og den andre på missilnedslagsstedet.

Oreshnik-missilet, som første gang ble brukt i kamp i november 2024, er et kjernefysisk mellomdistansemissil med MIRV, som kan bære med seg flere submunitioner i ekstremt høy hastighet. Russiske myndigheter har ikke kommentert arrestasjonene offentlig...

