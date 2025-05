Ukraina avdekker påstått ungarsk spionnettverk SBU arresterer to mistenkte for spionasje for ungarsk militær etterretning.

HQ Siste nytt om Ukraina og Ungarn . Fredag avslørte Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU i en uttalelse at de har avdekket et spionnettverk drevet av ungarske statstjenestemenn med mål om å samle inn informasjon om Ukrainas forsvarssystemer. Operasjonen markerer første gang Ungarn har blitt anklaget for spionasje mot Ukraina. De mistenkte skal ha blitt rekruttert av ungarsk militær etterretning med oppgave å samle inn informasjon om Ukrainas militære kapasitet i Transkarpatia. Ungarns statsminister Viktor Orban og Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy håndhilser under et møte i Kiev, Ukraina, 2. juli 2024. // Shutterstock