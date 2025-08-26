Ukraina avduker oppgradert Neptun-missil

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukraina har vist frem en oppgradert versjon av sitt egenproduserte Neptun-missil i en video som våpenprodusenten Zbroya lanserte i forbindelse med Ukrainas uavhengighetsdag søndag.

Den nye modellen har større kropp og finner, noe som tyder på lengre rekkevidde og bedre manøvreringsevne, sammen med et muligens sterkere stridshode, noe som indikerer at missilet nå kan slå til utover tidligere grenser, noe som antyder strategisk fleksibilitet for sjø- og landmål.

Avsløringen sammenfaller med andre innenlandske langdistansevåpen, noe som signaliserer Kievs økende uavhengighet innen militærteknologi. En oppgradering som kan endre dynamikken i fremtidige operasjoner i regionen. Se den oppgraderte versjonen i videoen nedenfor.