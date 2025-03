Ukraina avviser fastfrosset konflikt midt i forsøk på våpenhvile

HQ

Mens de diplomatiske anstrengelsene intensiveres, erklærte Ukrainas presidentstabssjef, Andriy Yermak, torsdag at Kiev ikke vil akseptere et langvarig dødvann i krigen mot Russland, til tross for at han støtter et felles forslag om 30 dagers våpenhvile med USA (via Reuters).

I en offentlig tale etter samtaler i Saudi-Arabia understreket Yermak at Ukraina aldri vil godta en frossen konflikt - et begrep som er knyttet til uløste territorielle stridigheter siden Russlands annektering av Krim i 2014.

Han bekreftet også at europeiske representanter vil delta i fremtidige forhandlinger, og understreket den globale solidariteten: "Ukraina er ikke alene, Ukraina er sammen med sine partnere." Foreløpig gjenstår det å se om den foreslåtte våpenhvilen kan utvikle seg til varig fred.