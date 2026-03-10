Ukraina er klar for nye fredssamtaler "når som helst", sier Zelenskij

HQ

Ukraina er klar til å gjenoppta de USA-støttede fredssamtalene med Russland "når som helst", sa president Volodymyr Zelenskij mandag, selv om han bemerket at den internasjonale oppmerksomheten den siste tiden har dreid seg om konflikten med Iran.

På sosiale medier skrev Zelenskij at USA hadde bedt om å få utsatt et kommende møte knyttet til forhandlingene. Han understreket at Kiev fortsatt er innstilt på å fortsette diskusjonene med sikte på å få slutt på krigen med Russland.

Zelenskyj anklaget også Moskva for å prøve å utnytte den økende spenningen i Midtøsten, og hevdet at Russland håper Irans angrep på nabolandene og amerikanske baser i praksis kan åpne en "andre front" knyttet til krigen i Ukraina.

Som han sier på sosiale medier:

Jeg har hatt et møte med forhandlingsteamet vårt. Det er viktig at vi er i kommunikasjon med den amerikanske siden praktisk talt 24/7. For øyeblikket er partnernes prioritet og all oppmerksomhet rettet mot situasjonen rundt Iran, og på grunn av dette blir møtet som var planlagt denne uken, utsatt etter forslag fra amerikansk side. Ukraina er imidlertid klar for et møte når som helst, i et format som kan hjelpe og som vil være realistisk med tanke på å få slutt på krigen.