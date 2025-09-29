Ukraina etterlyser felles luftskjold med europeiske allierte

HQ

Droneobservasjoner har dominert overskriftene de siste dagene. Nå har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij oppfordret europeiske allierte til å opprette et felles luftvernskjold, med henvisning til gjentatte russiske angrep i NATOs luftrom. "Ukraina foreslår Polen og alle våre partnere å bygge et felles, fullt ut pålitelig skjold mot russiske lufttrusler", sa han i en tale til Warszawas sikkerhetsforum, som ble holdt via videolink. "Dette er mulig. Ukraina kan bekjempe alle typer russiske droner og missiler, og hvis vi opptrer sammen i regionen, vil vi ha nok våpen og produksjonskapasitet." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!