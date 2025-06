HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har undertegnet et dekret som innleder landets utmelding av det internasjonale forbudet mot antipersonellminer, med henvisning til Russlands fortsatte bruk av slike våpen.

"Dette er et skritt som krigens virkelighet lenge har krevd. Russland er ikke part i denne konvensjonen og bruker miner massivt mot våre militære og sivile," sa sekretæren for parlamentets komité for nasjonal sikkerhet, forsvar og etterretning.

Avgjørelsen signaliserer et skifte i Kievs forsvarsstrategi, ettersom de russiske styrkene fortsetter å presse seg frem på flere fronter. Ukrainske tjenestemenn hevder at restriksjonene knyttet til traktaten ikke lenger er holdbare i en krig der motparten ikke står overfor slike begrensninger.