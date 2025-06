Ukraina godkjenner dobbelt statsborgerskap for å gjenopprette kontakten med den globale diasporaen

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag vedtok Ukraina en lov som åpner for dobbelt og flerfoldig statsborgerskap, med mål om å gjenoppbygge forbindelsene med millioner av borgere i utlandet og lette de demografiske utfordringene som den langvarige krigen har ført med seg.

"Denne beslutningen er et viktig skritt for å opprettholde og gjenopprette båndene til millioner av ukrainere rundt om i verden", sa Oleksiy Chernyshov, Ukrainas minister for nasjonal enhet, i et innlegg på Facebook etter onsdagens avstemning.

Lovforslaget forenkler prosessen for barn født i utlandet, ektefeller og utenlandske frivillige i frontlinjene, samtidig som det opprettholder strenge vilkår for russiske søkere. Det gjenstår selvsagt å se hvordan dette vil omforme Ukrainas identitet etter krigen.