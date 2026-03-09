Ukraina har så langt mottatt 11 forespørsler om hjelp til å bekjempe iranske droner, ifølge Zelenskij

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at Kiev har mottatt 11 forespørsler fra land i nærheten av Iran, samt europeiske stater og USA, som ønsker hjelp til å bekjempe iranskproduserte droner.

Forespørslene omfatter droneavskjærere, systemer for elektronisk krigføring og opplæring i forsvar mot Shahed-droner, som Ukraina har lang erfaring med å bekjempe etter mange år med russiske angrep. Zelenskij sa at spørsmålet ble diskutert med høytstående militære og myndighetspersoner.

Ifølge den ukrainske lederen har noen forespørsler allerede resultert i konkrete beslutninger og støtte, ettersom land ser til Kievs ekspertise på slagmarken når det gjelder å håndtere dronekrigføring.

Som han nettopp har uttalt på sosiale medier:

Per nå er det 11 forespørsler fra nabolandene til Iran, europeiske stater og USA. Det er en klar interesse for Ukrainas erfaring med å beskytte liv, relevante avskjæringssystemer, elektroniske krigføringssystemer og opplæring. Ukraina er klar til å svare positivt på forespørsler fra dem som vil hjelpe oss med å beskytte ukrainernes liv og Ukrainas uavhengighet. Noen forespørsler har allerede blitt møtt med konkrete beslutninger og spesifikk støtte.