Ukraina har sendt droneeksperter til tre land i Midtøsten, sier Zelensky

Volodymyr Zelenskij sa tirsdag at Ukraina har sendt luftforsvarsspesialister til tre land i Midtøsten for å bidra til å motvirke iranske droneangrep. Teamene er sendt til Qatar, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, som nylig har blitt utsatt for angrep med iranske droner.

Zelenskij sa at landene hadde henvendt seg til Ukraina på grunn av landets omfattende erfaring med å avskjære iransk-designede Shahed-droner som ble brukt av Russland under krigen. Ukrainske styrker har utviklet metoder for å motvirke dem ved hjelp av en blanding av verktøy.

I bytte mot å bidra med ekspertise håper Kiev å få flere luftvernmissiler fra sine partnere. Ukraina har gjentatte ganger advart om mangel på våpen, særlig på systemer som MIM-104 Patriot, som landet er avhengig av for å avskjære ballistiske missiler.

Som Zelenskij uttalte på sosiale medier:

Teamet vårt er nå på vei til Gulf-regionen, hvor de kan bidra til å beskytte liv og stabilisere situasjonen. Vi ser utfordringene som eksisterer nå: Det iranske regimet har effektivt blokkert Hormuzstredet - en av hovedrutene for levering av olje og gass til det globale markedet. Dette er en viktig kilde til ustabilitet. Ingen i verden kan ennå si hvor lenge alt dette vil vare, men det er viktig at beskyttelsen av liv begynner å fungere effektivt så snart som mulig. Stabilitet er viktig også for oss.

De som nå søker Ukrainas hjelp, må fortsette å bistå vårt eget forsvar - først og fremst vårt luftforsvar. Allerede i fjor foreslo vi en droneavtale med USA. Dette er den rette veien å gå: å samarbeide med oss om produksjon og bruk av droner, og alle ser nå at det ikke finnes noe alternativ til denne tilnærmingen. Ukraina har den største erfaringen i verden med å motvirke angrepsdroner, og uten vår erfaring vil det være svært vanskelig for Gulf-regionen, hele Midtøsten og partnere i Europa og USA å bygge opp et sterkt forsvar.