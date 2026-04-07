Ukraina har som mål å få et rimelig "game changer"-luftforsvarssystem innen 2027

HQ

Ukrainas forsvarsindustri presser på for å omforme moderne luftkrigføring, og Fire Point utvikler et nytt luftvernsystem som de mener kan redusere kostnadene ved å avskjære ballistiske missiler dramatisk.

Ifølge kilder er selskapet, som er kjent for sitt Flamingo-cruisemissil, i samtaler med europeiske partnere om å levere systemet så tidlig som i 2027. Målet er å redusere avskjæringskostnadene til under 1 million dollar per missil, noe som står i skarp kontrast til eksisterende systemer som Patriot, der det kan være nødvendig med flere avskjæringsmissiler til flere millioner dollar for å stoppe ett enkelt mål.

Satsingen kommer samtidig som den globale etterspørselen etter luftvern øker kraftig, drevet frem av de pågående konfliktene i Ukraina og Russland, samt ustabiliteten i Midtøsten. Begrenset tilgang på vestlige systemer har åpnet døren for alternative løsninger.

Fire Point sier at selskapets erfaring fra slagmarken har bidratt til å gjøre det til en ledende aktør innen billig militær innovasjon. Selskapet utvikler også sine egne missilkapasiteter, blant annet nye ballistiske systemer som kan utvide Ukrainas angrepsrekkevidde betydelig.

Samtidig kan en foreslått investering på 760 millioner dollar fra en gruppe i Midtøsten (angivelig knyttet til EDGE Group) sette fart i utviklingen og utvide til romteknologi, inkludert satellittoppskytinger i lav bane.