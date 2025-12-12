Gamereactor

Ukraina hevder at to russiske militære transportskip ble angrepet i Kaspihavet

De angrepne skipene ble identifisert som Composer Rakhmaninoff og Askar-Sarydzha.

HQ

Ukrainas spesialstyrker sa fredag at de sammen med en lokal motstandsgruppe utførte en operasjon for å ramme to russiske skip som transporterte våpen og militært utstyr i Det kaspiske hav.

Uttalelsen spesifiserte ikke tidspunktet for angrepet eller omfanget av skadene. Den identifiserte skipene som ble angrepet som Composer Rakhmaninoff og Askar-Sarydzha, som begge er sanksjonert av USA for angivelig å ha fraktet militær last mellom Iran og Russland.

Kunngjøringen kommer etter at Kiev dagen før hevdet at ukrainske droner for første gang har truffet en russisk oljeplattform i Det kaspiske hav, noe som har stanset produksjonen ved rundt 20 brønner. Ifølge ukrainske tjenestemenn baserte den siste operasjonen seg på etterretning fra motstandsbevegelsen "Black Spark".

