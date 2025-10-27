Ukraina innleder en bølge av droneangrep mot Moskva Russiske myndigheter hevder at dusinvis av droner ble skutt ned.

Vi har nettopp fått nyheten om at russisk luftforsvar har avskjært en bølge av ukrainske droner rettet mot Moskva og omkringliggende regioner, og hevder at dusinvis ble ødelagt før de nådde hovedstaden. Ytterligere angrep skal ha blitt skutt ned over andre områder, og det er rapportert om minst ett dødsfall og flere skadde i sørvest. Flyplassene i Moskva ble kortvarig stengt av sikkerhetshensyn, men det ble ikke meldt om større skader. Angrepene kommer midt i en pågående innsats fra begge sider for å forstyrre hverandres kritiske infrastruktur, der Kiev fokuserer på oljeanlegg og Russland retter seg mot energinettverk.