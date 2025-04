Ukraina kappes om å få på plass en mineralavtale med USA i løpet av en uke

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Etter måneder med politisk turbulens og et ublidt møte i Det ovale kontor, presser Ukraina nå på for å få på plass en banebrytende avtale med USA som vil gi Washington privilegert tilgang til landets verdifulle mineralforekomster.

Avtalen, som er utformet som en gest av gjensidighet for vedvarende militær bistand, legger også grunnlaget for et langsiktig økonomisk partnerskap og et felles investeringsfond som skal bidra til Ukrainas gjenoppbygging etter krigen, fornyelse av infrastrukturen og industriell gjenreisning.

Med sine forekomster av grafitt, litium og titan er Ukraina en verdifull nøkkel til Vestens teknologiske ambisjoner. Avtalen har imidlertid skapt uro blant enkelte ukrainske lovgivere, som er skeptiske til at landets sårbarhet blir utnyttet i et ømtålig øyeblikk.