Ukraina knuser den russiske skyggeflåten i Azovhavet

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Ukraina gjennomførte intense angrep over hele Azovhavet forrige uke, og nå begynner det fulle omfanget av disse angrepene å bli klart. TT melder at så mange som 90 skip fra den såkalte russiske skyggeflåten ble satt ut av spill, og sjefen for Ukrainas dronestyrke, USF, Robert «Madjar» Brovdi, sier at de traff et russisk skip hvert 112. minutt.

Sosiale medier er fulle av ulike typer videoer som viser ødeleggelsene, noe som forventes å gjøre det enda vanskeligere for Russland å finansiere krigen mot Ukraina.











