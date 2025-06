Ukraina: Kyiv stanser ikke fangeutveksling uten advarsel

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukraina har bestemt avvist påstandene fra Russland om at landet forsinker utvekslingen av lik og fanger (du kan lese hele saken om disse påstandene her), opplyste ukrainske tjenestemenn lørdag.



"Dagens uttalelser fra russisk side samsvarer ikke med virkeligheten eller med tidligere avtaler om verken utveksling av fanger eller hjemsendelse av lik," rapporterte Ukrainas statlige koordineringshovedkvarter for behandling av krigsfanger.

Kiev oppfordret Moskva til å slutte med villedende taktikker og gå tilbake til en konstruktiv dialog, og understreket at inngåtte avtaler fortsatt er gyldige, men at Russlands ensidige trekk kompliserer prosessen. Russlands svar har ennå ikke kommet, så følg med for ytterligere oppdateringer.