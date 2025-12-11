Ukraina lammer et russisk tankskip kjent som "Dashan"

HQ

Ukrainske sjødroner har nettopp truffet og lammet Dashan, et sanksjonert tankskip som frakter russisk olje gjennom Ukrainas økonomiske sone i Svartehavet. Fartøyet, som er en del av Moskvas "skyggeflåte", kjørte angivelig uten transpondere da eksplosjonene rev i akterenden. Dette er det tredje angrepet på to uker, der Kievs SBU retter søkelyset mot Russlands ulovlige oljenettverk.

Angrepet kommer midt i diplomatiet rundt en mulig fredsavtale

Drapet kommer midt i diplomatiet rundt en potensiell fredsavtale. Lederne for den såkalte "koalisjonen av villige" skal ha en videosamtale etter at Washington la frem et forslag som i Kiev ble sett på som altfor gunstig for Moskva. Ukraina sier at de har sendt tilbake en revidert plan som gjenspeiler deres egne røde sikkerhetslinjer, men holder detaljene hemmelig inntil USA svarer.

Donald Trump sa at han hadde hatt en "sterk" samtale med Storbritannias Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Friedrich Merz, og antydet uenighet om de neste stegene. Han sa at et mulig møte i Europa i helgen vil avhenge av svarene han får fra sine allierte.

Volodymyr Zelenskij tok i mellomtiden opp det økende utenlandske presset om å avholde valg i krigstid, og understreket at Kiev må gi " lovlige ukrainske svar" før de vurderer en avstemning under unntakstilstand. Ny forskning tilbakeviste også russiske påstander om utbredt vestlig våpensmugling, og påpekte at de fleste ulovlige våpenstrømmene stammer fra Russlands egne tap på slagmarken.