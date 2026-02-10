Ukraina lanserer en app for å sentralisere dronekrigføring

HQ

Ukraina har lansert et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem som skal forene planlegging, gjennomføring og analyse av droneoperasjoner på slagmarken, i et forsøk på å bryte dødvannet langs frontlinjen nesten fire år etter at Russland invaderte landet i full skala. Som rapportert av Defense News, er plattformen, kalt Mission Control, en del av Ukrainas eksisterende DELTA-økosystem for styring av slagmarken, og gjør det mulig for dronemannskaper å loggføre oppdrag digitalt, noe som erstatter papirrapporter og muliggjør umiddelbar analyse av effektiviteten av angrepene.

Ifølge myndighetene markerer systemet et skifte fra improvisert, desentralisert dronekrigføring til en standardisert, datadrevet modell. Ved å registrere ikke bare bekreftede treff, men også mislykkede oppdrag, gir Mission Control kommandørene et klarere bilde av hvilke droner, enheter og taktikker som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Dataene mates også automatisk inn i Ukrainas prestasjonsbaserte rangeringssystem, som belønner effektive droneenheter med prioritert tilgang til nytt utstyr.

Utrullingen gjenspeiler Kievs bredere strategi om å bruke teknologi, hurtighet og innovasjon for å motvirke Russlands numeriske overlegenhet når det gjelder tropper og materiell. Ukrainske tjenestemenn (via Reuters) sier at systemet er bygget med høye cybersikkerhetsstandarder og strengt kontrollert tilgang, samtidig som utvalgte analytiske innsikter kan deles med allierte. Med millioner av droner i bruk hvert år, sier forsvarsdepartementet at Mission Control handler om å få "det komplette bildet" av kampen, og skalere det som fungerer raskere enn fienden kan tilpasse seg...