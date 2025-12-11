Ukraina legger frem en revidert fredsplan med 20 punkter for Washington, melder ABC | LES LIVE

HQ

Ukraina har levert et revidert fredsforslag med 20 punkter til USA, ifølge ABC News. Den oppdaterte planen skal angivelig inneholde "nye ideer" om territorielle spørsmål og tilsyn med atomkraftverket Zaporizhzhia. Dette er Kievs siste forsøk på å forme forhandlingene etter hvert som presset øker for en mulig løsning. Detaljer om forslaget forblir konfidensielle mens Washington gjennomgår dokumentet, så følg med for ytterligere oppdateringer.

Dette er en nyhetssak under utvikling...