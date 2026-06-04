Ukraina og Moldova skal starte formelle samtaler om EU-medlemskap i juni

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Det ser ut til at Ungarn har signalisert at de vil droppe sin langvarige motstand mot Ukrainas EU-medlemskap. Det betyr at Ukraina og Moldova kan innlede formelle forhandlinger om EU-medlemskap, skriver Politico og YLE.

De første forhandlingene skal etter planen finne sted under en regjeringskonferanse i Luxembourg 15. juni 2026. Ukraina og Moldova søkte om EU-medlemskap samtidig. Det betyr at Moldovas søknad bare kan gå videre hvis Ukrainas også gjør det.

Ungarn motsatte seg Ukrainas medlemskap med nebb og klør under tidligere statsminister Viktor Orbán, men landets nye ledelse har privat signalisert noe annet. Det må imidlertid sies at det for øyeblikket "ikke er oppnådd noen avtale" ennå, som en tjenestemann, som ble innvilget anonymitet fordi diskusjonene er konfidensielle, uttalte.

Samtalene om Ukrainas medlemskap skjøt fart etter at Ungarns statsminister Péter Magyar reiste til Brussel og møtte EU-topper for å diskutere hvordan man kan frigjøre 16,4 milliarder euro i innefrosne EU-midler.

Åpningen av de første forhandlingene krever enstemmig godkjenning fra alle EUs 27 medlemsland. Ethvert land kan blokkere prosessen på et hvilket som helst tidspunkt.