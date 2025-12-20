Ukraina og Portugal er enige om samproduksjon av ukrainske sjødroner

HQ

Ukraina og Portugal har blitt enige om å produsere ukrainske sjødroner i fellesskap, ifølge en høytstående rådgiver for president Volodymyr Zelenskij.

Oleksandr Kamyshin sa lørdag at avtalen innebærer at Ukrainas ubemannede overflatefartøyer (USV-er) skal samproduseres med Portugal, og fremhever at de har vist seg å være effektive mot russiske marinefartøyer.

"Ukraina og Portugal ble enige om samproduksjon av ukrainske sjødroner. Vi har bevist at våre USV-er fungerer perfekt mot russiske krigsskip og ubåter. Nå vil de hjelpe Portugal med å forsvare Europa fra havet", skrev Kamysjin på X.