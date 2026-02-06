Ukraina og Russland blir enige om fangeutveksling og planlegger nye fredssamtaler etter møte i Abu Dhabi

HQ

Ukraina og Russland avsluttet en ny runde med USA-meklede fredssamtaler i Abu Dhabi torsdag, og ble enige om en større fangeutveksling og om å gjenoppta forhandlingene snart, i det begge parter beskrev som et konstruktivt skritt mot å få slutt på krigen. Avtalen førte til "utveksling av 314 krigsfanger", den første utvekslingen på fem måneder, ifølge USAs spesialutsending Steve Witkoff.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at noen av de frigitte soldatene hadde vært holdt fanget i nesten fire år, og bekreftet at en ny forhandlingsrunde snart ville finne sted, sannsynligvis i USA. Zelenskij hilste diplomatiske forsøk velkommen, men gjentok samtidig at enhver fredsavtale må inneholde solide sikkerhetsgarantier for å forhindre fremtidig russisk aggresjon.

Til tross for gjennombruddet er viktige spørsmål fortsatt uløste. Russland fortsetter å kreve at Ukraina trekker seg ut av Donetsk-regionen, noe Kiev har avvist og i stedet insistert på å fryse konflikten langs de nåværende frontlinjene. Kampene fortsetter langs den 1200 kilometer lange fronten, noe som understreker hvor vanskelig det er å omsette diplomatiske fremskritt til en varig våpenhvile...