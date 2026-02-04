Ukraina og Russland innleder andre runde av USA-meklede fredssamtaler i Abu Dhabi

HQ

Ukrainske og russiske delegasjoner innledet onsdag den andre runden av USA-meklede fredssamtaler i Abu Dhabi, og gjenopptar dermed arbeidet med å få slutt på krigen nesten fire år etter Moskvas fullskala invasjon. Diskusjonene foregår i et trilateralt format som involverer Ukraina, USA og Russland, med arbeidsgrupper som skal ta opp spesifikke spørsmål før en felles sesjon for å samordne standpunktene.

Samtalene kommer midt i en tid med fornyede spenninger på slagmarken, der Kiev anklager Russland for å utnytte en nylig USA-støttet våpenhvile på energiområdet til å forberede intensiverte missilangrep. Ved forhandlingsbordet er det fortsatt dyp splittelse om territorium og fremtiden til det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja. Moskva presser Ukraina til å trekke seg ut av hele den østlige Donetsk-regionen, mens Kiev insisterer på at enhver løsning må fryse konflikten langs de nåværende frontlinjene og avviser ensidige innrømmelser.

Russland okkuperer i dag rundt 20 % av Ukrainas territorium, inkludert Krim og deler av Donbas, og har gjort stadige framskritt det siste året. Den ukrainske opinionen er fortsatt sterkt imot å avstå landområder, og mange uttrykker skepsis til at Abu Dhabi-forhandlingene vil føre til et gjennombrudd. Den første forhandlingsrunden, som ble avholdt i forrige måned, markerte det første direkte offentlige engasjementet mellom de to partene siden krigen startet...