Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag ble det kjent at Ukraina og USA har gjort betydelige fremskritt i forhandlingene om en viktig mineralavtale, der begge parter jobber tett med de tekniske og juridiske aspektene.

Dette vet vi takket være visestatsminister Julia Svyrydenko. USAs president Donald Trump, som ønsker å styrke de økonomiske båndene og samtidig fremme arbeidet med å få slutt på krigen mellom Ukraina og Russland, ser på avtalen som en mulighet til å kompensere for noen av de milliardene som brukes på militær bistand.

Ukrainske myndigheter er optimistiske og signaliserer at et memorandum snart vil bli undertegnet, noe som vil være et viktig skritt i retning av å sementere pakten. Selv om avtalen fortsatt er under utarbeidelse, lover den å åpne dørene for investeringer og stimulere til økonomisk vekst for begge land.