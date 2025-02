Ukraina og USA inngår foreløpig avtale om sjeldne jordarter

HQ

Ukraina har kunngjort at landet har inngått en foreløpig avtale med USA om en del av landets mineralressurser, som forventes å danne grunnlaget for et mer omfattende partnerskap mellom de to landene (via Reuters).

Mens Ukraina forsøker å styrke båndene til USA, understreket president Volodymyr Zelenskij at denne avtalen, som ikke omfatter noen massiv gjeld på 500 milliarder dollar, fokuserer på en rettferdig ordning i bytte mot viktige ressurser.

Avtalen er utformet innenfor en bredere kontekst av Ukrainas sikkerhetsbehov, med håp om å få ytterligere sikkerhetsgarantier fra USA. President Zelenskyj skal møte president Donald Trump i Washington på fredag, og det er ventet at avtalen vil bli ytterligere befestet.

Selv om Ukrainas bidrag innebærer å dele halvparten av inntektene fra fremtidig utvinning av mineraler, vil fokuset fortsatt være på hvordan dette på sikt kan føre til varig fred og trygge relasjoner for landet. Foreløpig gjenstår det å se om denne avtalen vil være et vendepunkt eller bare et stille forspill til et større diplomatisk skifte.