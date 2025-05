HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Ukraina og USA har sluttført en lenge fremforhandlet avtale som gir Washington fortrinnsrett til ukrainske mineralressurser, samtidig som det opprettes et felles fond for gjenoppbygging av Ukraina.

Avtalen ble undertegnet i Washington, og Trump forsvarte den som en måte å sikre avkastning på amerikansk bistand og utdype de strategiske båndene. Ukrainske tjenestemenn understreket at avgjørelser om utvinning forblir under Kievs kontroll, og at ingen gjeldsforpliktelser ble pådratt.

Avtalen anses som nøkkelen til å opprettholde USAs støtte og samtidig balansere Ukrainas konstitusjonelle forpliktelser og EU-ambisjoner. Foreløpig gjenstår det å se hvordan avtalen vil forme det fremtidige samarbeidet mellom USA og Ukraina og den regionale stabiliteten.