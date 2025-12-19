Ukraina ønsker EU-lån på 90 milliarder euro velkommen, til tross for at det ikke er inngått noen avtale om nedfrosne russiske eiendeler: "Dette er en betydelig støtte"

HQ

Ukraina ønsket fredag velkommen EUs beslutning om å gi 90 milliarder euro i økonomisk støtte over de neste to årene, selv om EU-lederne ikke klarte å bli enige om å bruke nedfrosne russiske eiendeler til å finansiere støtten.

"Dette er en betydelig støtte som virkelig styrker vår motstandskraft", sa president Volodymyr Zelenskij etter at EU-lederne hadde godkjent pakken etter nattlige samtaler i Brussel.

Blokken valgte å låne penger for å finansiere Ukrainas forsvar i stedet for å forfølge en mer kontroversiell plan om å basere et lån på nedfrosne russiske statsmidler, hovedsakelig på grunn av juridiske og økonomiske bekymringer, særlig fra Belgia, der de fleste av midlene befinner seg.

Ukrainske tjenestemenn anerkjente kompromisset, og understreket at det hastet med å sikre midler for å unngå et finansieringsunderskudd neste år. Russland på sin side hilste det velkommen at EU ikke klarte å komme frem til en avtale om bruk av de nedfrosne eiendelene, og kalte det en seier for "lov og fornuft."

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X:

"Jeg er takknemlig overfor alle lederne i Den europeiske union for Det europeiske råds beslutning om 90 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraina i 2026-2027. Dette er en betydelig støtte som virkelig styrker vår motstandskraft. Det er viktig at russiske eiendeler forblir immobilisert, og at Ukraina har fått en økonomisk sikkerhetsgaranti for de kommende årene. Takk for resultatet og for samholdet. Sammen forsvarer vi fremtiden til kontinentet vårt."