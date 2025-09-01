Ukraina peker på Russland i drapet på den ukrainske politikeren Andriy Parubiy

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi har allerede annonsert i en annen nyhetssak at en mistenkt er pågrepet for drapsskytingen av den ukrainske politikeren Andriy Parubiy(her). Nå peker Ukraina mot Russland.

"Vi vet at denne forbrytelsen ikke var et uhell. Det er russisk innblanding. Alle vil bli stilt til ansvar for loven", sier politisjef Ivan Vyhivskyi på Facebook (du kan lese hele innlegget her).

Myndighetene sier at angrepet var nøye planlagt, og at gjerningsmannen studerte offerets bevegelser og forkledde seg før han åpnet ild midt på lyse dagen. En mistenkt har blitt pågrepet i løpet av få dager, og myndighetene lover at rettferdigheten vil skje fyllest.

Parubiy, en nøkkelfigur i tidligere pro-europeiske protester og tidligere sekretær i sikkerhetsrådet, var kjent for sin rolle i utformingen av Ukrainas svar på russisk aggresjon. Etterforskningen fortsetter mens landet sliter med nok et høyprofilert drap.