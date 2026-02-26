Ukraina planlegger å beskytte 4000 km veier med anti-dronenett innen utgangen av året

HQ

Ukraina planlegger å dekke 4000 km med veier langs frontlinjen med anti-dronenett innen utgangen av 2026, har forsvarsminister Mykhailo Fedorov kunngjort. Nettene skal hindre russiske droner i å ramme militære forsyningsruter, infrastruktur, sykehus og sivile.

Ytterligere 1,6 milliarder hryvnias (37 millioner dollar) har blitt bevilget for å fremskynde prosjektet, og byggehastigheten har nylig økt fra 5 km per dag i januar til 12 km i februar. Fedorov sier at innen mars vil tempoet øke til 20 km per dag. Festningsverkene vil også bli forsterket i regionene Kharkiv, Sumy og Tsjernihiv langs den russiske grensen...

Mykhailo Fedorov på Telegram:

På bare én måned økte vi hastigheten fra 5 km per dag i januar til 12 km i februar. Dette har forbedret sikkerheten ved militære forflytninger betydelig og sikret at frontlinjesamfunnene fungerer stabilt. I mars planlegger vi å stenge 20 km vei per dag. Innen utgangen av året planlegger vi å installere ytterligere 4000 km med dronebeskyttelse på veiene.