Zelenskij presenterer et nytt luftvernsystem: "Det blir en ny tilnærming til bruken av luftforsvaret"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij kunngjorde mandag en ny tilnærming til landets luftforsvar, med innføring av små, mobile grupper som utplasserer avskjæringsdroner. Tiltaket kommer samtidig som Ukraina forbereder seg på nye russiske angrep etter en bølge av angrep som nylig kuttet strøm og varme i tusenvis av hjem, særlig i Kiev.

"Det vil bli en ny tilnærming til luftforsvaret fra luftforsvarets side, med mobile ildgrupper, avskjæringsdroner og andre kortdistanseressurser", sa Zelenskij i sin nattlige videotale. Han understreket at systemet vil bli "transformert", og utnevnte Pavlo Jelizarov til nestkommanderende i luftforsvaret for å lede utviklingen.

Siden den russiske invasjonen startet i februar 2022 har Ukraina raskt utvidet sin egen produksjon av droner, med fokus på avskjæringsdroner som en kostnadseffektiv måte å motvirke russiske angrep på. Zelenskij understreket viktigheten av årvåkenhet og forberedelser i hele landet. "Russland har forberedt seg på et massivt angrep, og venter på det rette øyeblikket for å gjennomføre det", advarte han.

Ukrainsk etterretning har identifisert spesifikke russiske rekognoseringsmål, inkludert transformatorstasjoner som forsyner kjernekraftverk, noe som øker bekymringen for den neste bølgen av angrep. Zelenskij instruerte også statsminister Julia Svyrydenko om å ta tak i problemene som har oppstått som følge av de nylige angrepene, blant annet ved å gi bonuser til redningsmannskaper som gjenoppretter strøm og varme.