Ukraina produserer nå flere militære droner enn alle NATO-landene til sammen, melder Bloomberg

HQ

Ukraina produserer nå flere militære droner enn alle NATO-medlemmene til sammen. Ifølge Bloomberg produserer landet opptil 4 millioner droner i året (fra langtrekkende angrepsmodeller til smidige FPV-er), noe som langt overgår USAs produksjon.

Ekspanderer utenfor krigssonen

Ukrainske selskaper flytter produksjonen til Europa. TSIR bygger en ny monteringslinje i Finland sammen med Summa Defence Plc, mens andre, som Skyeton og Fire Point, har åpnet anlegg i Slovakia, Danmark og Storbritannia.

Danmark har lovet 77 millioner dollar til støtte for ukrainsk våpenproduksjon. Visestatsminister Mykhailo Fedorov sier at Ukraina har vokst fra 10 droneprodusenter i 2022 til over 500 i dag. Dette kan snart påvirke NATOs egne strategier for forsvarsproduksjon.